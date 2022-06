Zulieferer Continental sucht Partner für das vollautomatisierte Fahren

Die Flotte eines Autobauers wie Volkswagen wäre hilfreich, um schnell an viele Straßendaten zu kommen. „Daten sind für die Entwicklung essenziell, um ein vollständiges Bild über alle Verkehrssituationen zu erhalten. Dazu gibt es bereits Gespräche mit vielen unserer Kunden“, sagte Petznick. Bei den Daten von der Straße gehe es vor allem um „Grenzsituationen“, die im realen Leben nicht oft vorkommen – etwa, dass jemand plötzlich auf die Straße springt. Solche anonymisiert gesammelten Daten will Conti in Computersimulationen einbringen und die Systeme so weiterentwickeln.



