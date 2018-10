Zulieferer Diesel-Nachrüstung könnte nächstes Jahr starten

In der Debatte um die technische Nachrüstung älterer Dieselautos wollen Zulieferer schon bald erste Abgasreinigungs-Systeme anbieten. "Ich denke, dass wir schon Anfang nächsten Jahres die ersten Modelle an dem Markt bringen können", sagte der Geschäftsführer des Katalysatoren-Herstellers Oberland Mangold, Hubert Mangold, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Der genaue Zeitpunkt hänge auch davon ab, wie schnell das Bundesverkehrsministerium die angekündigten Richtlinien und technischen Vorgaben erlasse. "Wir müssen ja wissen, was das System können muss." Danach richte sich auch, wie aufwendig die Zertifizierung durch das Kraftfahrt-Bundesamt werde.