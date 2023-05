Zulieferer in der Klemme „Wahnsinnig anstrengend“: Wie Autozulieferer um Preiserhöhungen kämpfen

Dieser sogenannte Cost-Break-Down – eine Offenlegung der eigenen Kalkulation – ist Zulieferern ein Dorn im Auge. Er dient Einkäufern als Druckmittel. In der Auswertung von Verhandlungstrainer Fein gaben 31 Unternehmen an, dazu von dem Verhandlungspartner aufgefordert worden zu sein. In den jüngsten Verhandlungsrunden, auch das ist ein Ergebnis seiner Umfrage, haben mehr Zulieferer als in den Vorjahren verweigert, ihre Kalkulation offenzulegen.