Zulieferer in der Ukraine „Löhne zahlen wir jetzt alle zwei Wochen und in bar”

Was mussten Sie seit Ausbruch des Krieges verändern?

Löhne zahlen wir nun alle zwei Wochen und in bar. So ersparen wir den Mitarbeitern den Gang zur Bank, da Bargeld vor allem in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn rar war. Anfangs bildeten sich ja auch vor den Supermärkten lange Schlangen und das Benzin an den Tankstellen wurde knapp. Da half das Bargeld. Was die Schichten betrifft, so mussten wir uns anpassen. Von 21 bis 6 Uhr herrscht nun eine Ausgangssperre. Wir können daher nicht mehr wie zuvor von 6 bis 22 Uhr produzieren. Aber unsere Mitarbeiter sind sehr flexibel und bereit, nun auch samstags zu arbeiten. So können wir 82 Prozent der ursprünglichen Arbeitszeit abdecken. In einer Woche haben wir mal wegen besonders vieler Fliegeralarme Zeit verloren. Wir konnten da nicht so viel produzieren, wie geplant. Einige Mitarbeiter haben dann sogar freiwillig an einem Sonntag gearbeitet, um das aufzuholen. Es ist unglaublich, welche Moral unsere Mitarbeiter zeigen und wir sind unseren Teams sehr dankbar dafür.