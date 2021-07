Zulieferer ZF nach dem Hochwasser „Werden Monate benötigen, um volle Kapazität des Werks wieder zu erreichen“

ZF produzierte im Werk bislang elektrische Dämpfungssysteme für Autos. Damit können etwa Schlaglöcher abgefedert werden. Das Produkt wird vor allem in Premiumautos eingesetzt. Das ZF-Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler gilt als Leitwerk für das Produkt, es gibt also kaum andere Möglichkeiten, die Dämpfer in der benötigten Stückzahl woanders zu produzieren.



