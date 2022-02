Zum Produktionsanlauf Ministerpräsident Bouffier will den Astra sehen

Mit dem Astra hat das Werk fortan auch wieder mehr Arbeit: So rekrutiert Opel aktuell hunderte Zeitarbeiter über den Vermittler Adecco. Nachdem Opel in Deutschland tausende Stellen abgebaut hat, bestätigte Opel auf Anfrage, dass man über einen Personaldienstleister temporär „eine mittlere dreistellige Zahl an Stellen“ besetzen wolle. Damit solle „der Hochlauf der Produktion“ des neuen Astra gestützt werden, so ein Sprecher.