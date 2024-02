Zwangsarbeit in China VW wegen Zusammenarbeit mit chinesischem Batteriehersteller unter Druck

Volkswagen gerät wegen weiterer Verbindungen in die chinesische Provinz Xinjiang unter Druck. Nach Recherchen der WirtschaftsWoche unterhält Volkswagen Geschäftsbeziehungen zu einem von 71 chinesischen Unternehmen, denen die US-Behörden konkret die Verstrickung in Zwangsarbeit vorwerfen. Produkte dieser Unternehmen dürfen nicht in die USA eingeführt werden. Nach Recherchen der WirtschaftsWoche ist ein Unternehmen auf dieser Liste, der Batteriehersteller Camel Group, ein Lieferant des VW-Konzerns. Außerdem besteht eine Partnerschaft zwischen dem Sportwagenbauer Rimac, an dem die Volkswagen-Tochter Porsche mit rund 20 Prozent beteiligt ist, und der Camel Group.