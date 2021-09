Zwangspause bis Jahresende Angst vor Schließung: Will Stellantis das Opel-Werk Eisenach fallenlassen?

Die Mitarbeiter sollen jetzt in die Kurzarbeit – drei Monate lang. Das gab es noch nie in der Halbleiterkrise. Was ihnen in Eisenach besonders übel aufstößt, ist, dass der in Eisenach produzierte Grandland nun vorübergehend im Stellantis-Werk Sochaux gebaut werden soll. Wieso, fragen sie sich, bekommen die Franzosen die Halbleiter – und wir nicht? „Ein starkes Stück, die Franzoses ziehen das gnadenlos durch“, schimpft einer in Eisenach.



Bislang haben die Gerüchte um eine drohende Schließung oder den Verkauf des Opel-Werkes in Eisenach nie gestimmt, auch wenn es sie immer wieder gab. Opel beteuert auch diesmal, dass die Produktion Anfang 2022 wieder anlaufen soll – „sofern es die Supply-Chain-Situation erlaubt“.



Mehr zum Thema: Europas Sehnsucht nach technologischer Souveränität mündet in einem beispiellos teuren Subventionswettlauf. Vor allem Chiphersteller werden hofiert wie nie zuvor – und kassieren mitunter die Hälfte der Fabrikkosten vom Staat.