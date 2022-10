Zwei Milliarden weniger Umsatz in 2022 „50-Prozent-Chance, dass es Audi in zehn Jahren noch gibt“

Laut Automobilwirtschafts-Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg gibt es „einen deutlichen Trend, der zeigt, dass in einigen Monaten Kunden- und nicht mehr Lieferengpässe das Bild zeichnen.“ So seien bereits in den letzten Monaten die Lieferzeiten für Diesel und vollelektrische Neuwagen im Auto-Abo-Segment gesunken und betrügen häufig weniger als 15 Wochen. „Die Preisspirale dreht sich weiter und der Automarkt fällt mit der Gesamtwirtschaft in die Rezession“, warnt Dudenhöffer: „Es wird eng werden in den nächsten Monaten. Die Zeit der Verluste bei den Autobauern liegt nicht mehr weit weg.“