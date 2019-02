Zwickau Kurzarbeit bei VW wegen Lieferengpässen

Der Autobauer Volkswagen hat in Zwickau für einige hundert Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Grund seien Versorgungsengpässe bei Lieferanten, teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage mit. Das wirke sich auf die Produktion und damit auf die Schichtplanung aus. Zuvor hatte „Radio Zwickau“ berichtet. Nach Unternehmensangaben ist die Kurzarbeit für 15 Wochen bis Anfang Juni beantragt. Betroffen sind laut VW „einige Hundert“ Mitarbeiter der Golfproduktion an einer von zwei Fertigungslinien. Insgesamt beschäftigt Volkswagen in Zwickau rund 8000 Menschen.