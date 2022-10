„Das ist der Einstieg in die direkte Kommunikation mit Fahrzeugen auf der Autobahn”, betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag bei der Vorstellung des Projekts im brandenburgischen Erkner. „Künftig werden Auto- und LKW-Fahrer in Echtzeit über Kurzzeit- und Tagebaustellen informiert, und das rechtzeitig bevor eine Baustelle beginnt.”