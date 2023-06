Autobauer Audi-Chef Markus Duesmann muss gehen

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Audi-Aufsichtsrat gibt Vorstandschef Duesmann den Laufpass. Bild: Bild: dpa

Audi-Chef Markus Duesmann muss nach drei Jahren an der Spitze der Volkswagen-Tochter in Ingolstadt seinen Hut nehmen. Zum Nachfolger berief der Aufsichtsrat am Donnerstag Gernot Döllner, derzeit Leiter der Produkt- und Konzernstrategie bei VW in Wolfsburg. Er soll sein Amt am 1. September antreten. Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss sagte, Döllner sei „jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen”.