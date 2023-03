Ob Audi ein Werk in den USA baut, ist offen. „Wir entscheiden das im Verlauf dieses Jahres”, sagte Duesmann. In den USA sank der Audi-Absatz vergangenes Jahr auf 187 000 Autos, also knapp 12 Prozent vom weltweiten Absatz. Volkswagen hat soeben für den Konzern ein neues Werk in South Carolina angekündigt, in dem Scout-Pick-ups gebaut werden sollen.