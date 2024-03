Autobauer Gericht befasst sich mit Auflagen für Tesla-Protestcamp

18. März 2024 | Quelle: dpa

Aktivisten wollen die Rodung eines Waldstücks im Zuge einer geplanten Erweiterung des Tesla-Geländes verhindern. Bild: Bild: dpa

Die Debatte über das Protestcamp gegen die Erweiterung des Tesla-Werks bei Berlin geht in eine neue Runde. An diesem Montag befasst sich das Verwaltungsgericht Potsdam mit der Frage, ob die Aktivisten in dem besetzten Waldgrundstück nahe der Tesla-Fabrik von Elon Musk in Grünheide die behördlichen Auflagen einhalten müssen. Ob das Gericht bereits am Montag entscheidet, ist offen.