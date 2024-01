Autobauer Mercedes-Benz erwägt Verkauf konzerneigener Autohäuser

19. Januar 2024 | Quelle: dpa

Mercedes-Benz beschäftigt bei den konzerneigenen Niederlassungen etwa 8000 Menschen in rund 80 Betrieben. Bild: Bild: dpa

Mercedes-Benz stellt seine unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland auf den Prüfstand. Nach guten Erfahrungen in verschiedenen europäischen Märkten prüfe man nun auch hierzulande, wie man die konzerneigenen Niederlassungen eigenständiger aufstellen könne, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Dabei sei auch ein Verkauf an erfahrene und renommierte Händlergruppen nicht ausgeschlossen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.