Autobauer Opel-Chef erwartet in diesem Jahr stärkeren Absatz

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Florian Huettl, Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH, posiert in der Unternehmenszentrale neben einem Opel Astra. Bild: Bild: dpa

Der neue Opel-Chef Florian Huettl rechnet in diesem Jahr mit einem höheren Absatz. „Es zahlt sich aus, dass Opel voll auf elektrische Antriebe setzt”, sagte der Manager am Stammsitz Rüsselsheim der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde auch das Kompaktmodell Astra beitragen, das erstmals über ein ganzes Jahr im Verkauf stehe und zudem ab Frühjahr auch in einer vollelektrischen Version bestellbar sei.