Das operative Ergebnis zog von knapp 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf 5,05 Milliarden Euro an. In den Zahlen sind auch die Finanzdienstleistungen der Stuttgarter eingerechnet. Den Ausblick für 2022 bestätigte das Unternehmen. Demnach erwartet Porsche weiterhin eine Umsatzrendite von 17 bis 18 Prozent. „Trotz der herausfordernden Zeiten sind wir zuversichtlich und vertrauen auf unsere hohe Profitabilität und unsere finanzielle sowie operative Resilienz”, sagte Meschke. In einem volatilen und schwierigen Marktumfeld zeige der Autobauer, dass er profitabel wirtschafte. „Dank Kostendisziplin und eines attraktiven Produktmixes.”