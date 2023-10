Autobauer Seat-Chef will Marke mit preiswertem E-Auto erhalten

29. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bisher bietet die spanische VW-Tochter Elektro-Autos ausschließlich unter der 2018 aufgelegten Tochtermarke Cupra an - preislich liegt die deutlich über Seat. Bild: Bild: dpa

Wolfsburg (dpa) – Seat- und Cupra-Chef Wayne Griffiths will auch in Zukunft weiter an beiden Marken festhalten. „Das ist kein Entweder-Oder”, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Berichte, er könnte die Automarke Seat zugunsten von Cupra aufgeben, wies er zurück. „Ich freue mich, dass ich beide Marken habe.”