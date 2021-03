Autobauer: Volkswagen-Chefstratege Michael Jost verlässt den Konzern

Volkswagens-Chef Herbert Diess verliert Unternehmenskreisen zufolge seinen Chefstrategen. Michael Jost, der zuletzt für die Produktstrategie des Konzerns verantwortlich war und als einer der Antreiber für den Wechsel des Wolfsburger Autobauers in die Elektromobilität galt, habe seinen Abgang angekündigt, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Mittwoch. Jost habe den Schritt am Dienstag dem Vorstand mitgeteilt und am Abend sein Team darüber informiert.