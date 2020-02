Autobauer VW-Finanzchef Frank Witter hört Mitte 2021 auf

Volkswagens Finanzvorstand Frank Witter will Mitte des kommenden Jahres seinen Job beenden. Wie am Donnerstag aus dem Umfeld des Konzerns in Wolfsburg verlautete, soll der Vertrag des Managers im Herbst dieses Jahres nur noch für wenige Monate verlängert werden. Private und familiäre Gründe hätten den Ausschlag für die Entscheidung Witters gegeben haben, hieß es.