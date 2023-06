Autofahrer Spritpreise schwanken im Tagesverlauf weniger

15. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Preise an den Tankstellen schwanken nicht mehr so stark. Bild: Bild: dpa

Die Preise an den Tankstellen schwanken nicht mehr so stark. Bei Super E10 lagen im Mai im Schnitt 8,1 Cent zwischen dem Tageshoch am Morgen und dem Tagestief am Abend, wie der ADAC mitteilte.