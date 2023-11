Autohersteller VW peilt deutliche Kostensenkung in Verwaltung an

13. November 2023 | Quelle: dpa

Der VW-Verwaltungsapparat umfasst rund 40.000 Büroangestellte in Marke und Konzern. Bild: Bild: dpa

Das anvisierte Sparprogramm beim Autobauer Volkswagen umfasst dem „Handelsblatt” zufolge einen deutlichen Jobabbau in der Verwaltung. In einem internen Podcast mit Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian habe VW-Markenchef Thomas Schäfer von einem Einsparziel bei den Personalkosten im sogenannten indirekten Bereich in Höhe von einem Fünftel gesprochen, berichtete die Zeitung. Der Verwaltungsapparat der Wolfsburger umfasst rund 40.000 Büroangestellte in Marke und Konzern. Es gehe dem Unternehmen dabei um die Kosten, nicht um Köpfe, habe Kilian betont. Eine Konzernsprecherin wollte die Informationen im Detail nicht weiter kommentieren.