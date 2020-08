Automanager Ehemaliger Fiat-Präsident Cesare Romiti ist tot

Romiti stammte aus Rom, wo er am 24. Juni 1923 geboren wurde. Er wuchs in eher einfachen Verhältnissen auf. Bei Fiat wird ihm eine erfolgreiche Sanierung des Konzerns als Erfolg zugerechnet. Außerdem galt er als standhaft in langen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, die in den 1980er-Jahren eskalierten.