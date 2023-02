Automobil-Software VW: Teile von eigenem Betriebssystem in neuen Fahrzeugen

11. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Entwicklung von in großem Umfang selbst erstellter Automobil-Software ist ein zentrales Zukunftsfeld bei VW. Bild: Bild: dpa

Einzelne Teile des insgesamt verzögerten eigenen Auto-Betriebssystems von Volkswagen sind in manchen neuen Konzernmodellen inzwischen im Einsatz. „Wir haben schon einige Elemente des späteren VW.OS in den aktuellen Fahrzeuganläufen für die neue Generation von Audi- und Porsche-Modellen”, sagte Thomas Fleischmann, Leiter eines Software-Teams für das so bezeichnete System. „Solche Elemente integrieren wir bereits in die neue Premium-Architektur 1.2.” Es handele sich dabei zum Beispiel um Komponenten für Programm-Updates, Cloud-Schnittstellen oder grundlegende technische Diagnosefunktionen. „Es geht natürlich noch nicht um das umfassende System”, betonte Fleischmann.