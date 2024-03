Autonomes Fahren VW und Mobileye bauen Zusammenarbeit aus

20. März 2024 | Quelle: dpa

VW und die Intel-Tochter Mobileye wollen ihre Zuammenarbeit beim autonomen Fahren ausbauen. Bild: Bild: dpa

Der VW-Konzern baut seine Zusammenarbeit mit der israelischen Intel-Tochter Mobileye aus. Gemeinsam wolle man zügig neue Fahrassistenzfunktionen in Serie bringen, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. Die Autos sollen demnach auf der Autobahn selbstständig überholen und an Ampeln automatisch anhalten. Die neue Technik solle bei den Konzernmarken Audi, Bentley, Lamborghini und Porsche zum Einsatz kommen. Einen genauen Termin nannte der Konzern nicht. Später sollen weitere Funktionen folgen, bei denen das Auto das Steuer zeitweise komplett selbst übernehme.