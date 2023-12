Autos Studie: Strombedarf für E-Mobilität steigt rasant

21. Dezember 2023 | Quelle: dpa

In Europa wird der Stromverbrauch für elektrische Fahrzeuge immer mehr steigen. Das hat nun eine Studie ermittelt. Bild: Bild: dpa

Der Stromverbrauch elektrischer Autos und Lastwagen in Europa dürfte nach einer Studie rasant steigen - von heute 16 Terawattstunden auf 355 Terawattstunden im Jahr 2040. Bezogen auf die gesamte Strommenge, die zurzeit in der EU erzeugt wird, entspreche dies einem Mehrbedarf von 13 Prozent, teilte die Unternehmensberatung PwC am Donnerstag mit. Sie hat die Berechnungen zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung angestellt.