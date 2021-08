Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rüstet sich mit einem Geschäftsumbau für den Wandel in der Autobranche. So solle das Geschäft mit Motor- und Getriebesystemen gebündelt werden, hieß es in einer Reuters vorliegenden internen Mitteilung vom Dienstag. In diesem Geschäft sei langfristig mit einem Nachfragerückgang zu rechnen, wenn Verbrenner von Elektroautos abgelöst würden. Auch das Lagergeschäft werde neu zusammengefasst. Dazu kommen zwei weitere Bereiche, die sich auf das Geschäft mit Elektroautos konzentrieren sollen.