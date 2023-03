Autozulieferer Schaeffler zieht es stärker nach China und in die USA

07. März 2023 | Quelle: dpa

Flaggen mit dem Schaeffler AG-Logo wehen vor der Zentrale des Unternehmens in Herzogenaurach. Bild: Bild: dpa

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will stärker Chancen in China sowie den USA nutzen und vor allem dort auch die Möglichkeiten des Investitionsprogrammes der US-Regierung ausloten. Das kündigte Konzernchef Klaus Rosenfeld heute bei der Bilanz-Pressekonferenz der Schaeffler AG in Herzogenaurach an.