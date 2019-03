Bärtige Kunden Wer am Bart-Trend verdient

Von der neuen Eitelkeit der Männer profitiert auch der Konkurrent Rossmann. „Der Trend der letzten Jahre zeigt, dass der Sortimentsbereich der Bartpflege von Wachstum geprägt ist“, erklärt er. Und der Hersteller Wilkinson Sword will neben dem Hype um den Bart einen weiteren Trend ausgemacht haben, der nach den Barber-Shops auch den Handel erreiche: Eine Renaissance der traditionellen Gesichtsrasur. „Produkte wie der klassische Rasierhobel und Utensilien wie Pinsel und Rasierseife gewinnen zunehmend an Relevanz für die Zielgruppe - und an Präsenz in Drogerien.“



Auch Friseure frohlocken angesichts des Bart-Booms. Männer geben wieder mehr Geld für den Friseurbesuch aus und gehen häufiger zum Friseur, erklärt der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks. Es gebe einen Trend zu mehr Pflege, zu dem auch der Bart gehöre. Hauptgeschäftsführer Jörg Müller meint: „Ein Bart ist ja eine sehr aufwendige Geschichte.“