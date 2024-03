Bafin Finanzaufsicht sieht die meisten Banken krisenfest

18. März 2024 | Quelle: dpa

Durch den Homeoffice-Trend werden aktuell weniger Büroflächen gebraucht. Der Markt für diese Immobilien steht in vielen Ländern unter Druck. Bild: Bild: dpa

Das Gros der Geldhäuser in Deutschland und Europa wird die Krise an den Märkten für Büro- und Handelsimmobilien gepaart mit schwächelnder Konjunktur nach Einschätzung von Bankenaufsehern abfedern können. „Nervös werden brauchen wir nicht als Aufseher, wir haben unsere Instrumente und haben uns auch schon sehr frühzeitig mit diesen Risiken beschäftigt. Aber wir sind schon sehr aufmerksam”, sagte die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, bei einer „Handelsblatt”-Tagung in Frankfurt.