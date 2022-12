Bahn-Gewerkschaft EVG droht zur Tarifrunde „hitziges Frühjahr” an

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Martin Burkert, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Bild: Bild: dpa

Der Deutschen Bahn und weiteren Verkehrsbetrieben stehen in diesem Winter schwierige Tarifverhandlungen ins Haus. „Die Erwartungshaltung unter den Kolleginnen und Kollegen ist riesig: Es muss mindestens ein Inflationsausgleich her – und zwar mit dauerhaften Erhöhungen in den Tabellen”, sagte der neue Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, der Deutschen Presse-Agentur. Eine exakte Forderung hat die EVG noch nicht festgelegt. An diesem Montag (5. Dezember) hat eine Mitgliederbefragung begonnen.