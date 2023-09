Bahn Spartickets nur noch gegen Handynummer oder Mail-Adresse

Die Bahn setzt seit einiger Zeit verstärkt darauf, die Kunden per SMS oder E-Mail über ihren Reiseverlauf zu informieren - die Fahrgäste sollen nicht in letzter Sekunde überrascht werden, wenn auf ihrer Reise etwas schief läuft. Dazu braucht der Konzern aber die Kontaktdaten der Menschen in Verbindung mit ihren aktuellen Reiseplänen. Aufgrund der Pünktlichkeitsprobleme der Bahn ist der Service für die Fahrgäste oft sehr wichtig.