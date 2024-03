Bahn-Tarifverhandlungen Wissing appelliert im Bahn-Tarifstreit an Einigungswillen

Quelle: dpa

Gewerkschaftsmitglieder stehen vor dem Erfurter Hauptbahnhof. Bild: Bild: dpa

Nach den erneut gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an die Kompromissbereitschaft beider Seiten appelliert. „Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem Land nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden”, sagte er der „Bild am Sonntag”.