Bahn Warnstreik: Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Ab Donnerstagabend ruft die GDL 24 Stunden lang erneut zum Warnstreik auf. Bild: Bild: dpa

Nachdem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Tarifverhandlungen mit der Bahn vor fast zwei Wochen für gescheitert erklärt hat, kündigt sie nun den nächsten Warnstreik an. Ab Donnerstagabend, 22.00 Uhr, sollen auf der Schiene für 24 Stunden wieder weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs stillstehen, wie die GDL am Abend mitteilte. Der Güterverkehr soll bereits am 18.00 Uhr am Donnerstagabend bestreikt werden.