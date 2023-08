Bahn Wissing erwartet 2024 großen Schritt für pünktlichere Züge

Diese wird nach den Worten Wissings vom 15. Juli 2024 an - kurz nach der Fußball-EM in Deutschland - für fünf Monate gesperrt. In dieser Zeit werde alles einmal herausgerissen und neu gemacht: 152 Weichen, 140 Kilometer Oberleitungen, 117 Gleiskilometer und mehr. „Das bringt uns in maximaler Geschwindigkeit dauerhaft eine verbesserte Pünktlichkeit und verbesserten Zugbetrieb”, so der Minister.