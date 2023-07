Für die Urabstimmung über den Schlichtungsvorschlag schreibe die Gewerkschaft derzeit alle rund 180.000 betroffenen Bahn-Beschäftigten per Brief an, sagte Burkert weiter. „Wegen der Ferien dauert das ganze Verfahren bis 31. August.” Es sei die erste Urabstimmung bei der EVG seit 30 Jahren. Für die Zeit der Schlichtung und auch für die Wochen der anschließenden Urabstimmung hat die Gewerkschaft Warnstreiks ausgeschlossen. Sollten die Mitglieder den Vorschlag der externen Vermittler im Tarifkonflikt aber ablehnen, sind unbefristete Streiks möglich.