Bahnverkehr Deutsche Bahn: Jeder dritte Fernverkehrszug 2022 zu spät

09. Januar 2023 | Quelle: dpa

Als verspätet gilt ein Zug, wenn er mit mehr als sechs Minuten Verzögerung an einem Halt ankommt. Bild: Bild: dpa

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind 2022 so viele Züge unpünktlich gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Die Pünktlichkeitsquote lag in den zurückliegenden zwölf Monaten bei 65,2 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Zum Vergleich: 2021 waren noch 75,2 Prozent aller Fernzüge rechtzeitig am Ziel, im ersten Corona-Jahr 2020 sogar fast 82 Prozent.