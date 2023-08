Banken Chaotische Szenen an Geldautomaten in Irland wegen Panne

16. August 2023 | Quelle: dpa

Statt maximal 500 Euro konnten Kunden in Irland wegen einer Panne vorübergehend mindestens doppelt so viel Geld an Automaten abheben. Bild: Bild: dpa

Ein technischer Fehler bei der Bank of Ireland hat teils zu chaotischen Szenen an Geldautomaten in Irland geführt. Statt maximal 500 Euro konnten Kunden in dem EU-Land wegen der Panne vorübergehend mindestens doppelt so viel Geld abheben, wie die Zeitung „Irish Times” berichtete.