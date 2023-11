Banken Förderbank KfW erzielt überdurchschnittlich hohen Gewinn

09. November 2023 | Quelle: dpa

Die staatliche Förderbank KfW hat in den ersten neun Monaten ihres Jubiläumsjahres überdurchschnittlich viel verdient. Bild: Bild: dpa

Die staatliche Förderbank KfW hat in den ersten neun Monaten ihres Jubiläumsjahres überdurchschnittlich viel verdient. Der Konzerngewinn lag mit 1,2 Milliarden Euro über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre von rund 1,1 Milliarden Euro und über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes von 993 Millionen Euro, wie die KfW am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.