Banken Smartphone-Bank N26 auf dem Weg in die Gewinnzone

29. November 2023 | Quelle: dpa

Das Logo der Smartphone-Bank N26 auf der App. Bild: Bild: dpa

Die Smartphone-Bank N26 will in absehbarer Zeit profitabel werden. In der zweiten Jahreshälfte 2024 werde man zumindest in einigen Monaten unter dem Strich Geld verdienen, kündigten die beiden N26-Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal in Berlin an. Im Jahr 2022 waren die Zahlen allerdings noch tiefrot.