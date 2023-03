Banken Sparkassen machen weniger Gewinn

Die steigenden Zinsen sorgen andererseits für höhere Erträge. Der Zinsüberschuss - also die Differenz zwischen dem, was die Institute einerseits zum Beispiel für Kredite kassieren und andererseits ihren Kunden etwa als Sparzinsen zahlen - legte bei den Sparkassen binnen Jahresfrist um 9,2 Prozent auf 21 Milliarden Euro zu. „Wir erwarten, dass sich diese positive Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird”, sagte Schleweis. Dann werde es auch wieder mehr Spielräume für höhere Sparzinsen geben.