Banken UBS profitiert von neuen Kunden - Quartalsgewinn halbiert

25. April 2023 | Quelle: dpa

Die Bank erhöhte für Rechtsfälle im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Ramsch-Hypotheken aus der Zeit vor der Finanzkrise die Rückstellungen um 665 Millionen Dollar. Bild: Bild: dpa

Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal von deutlich mehr Kundenzuflüssen profitiert. Bei besonders vermögenden Kunden (Global Wealth Management) sammelte die Großbank von Januar bis März 28 Milliarden US-Dollar (25,32 Mrd Euro) an Neugeldern ein. Davon wurden 7 Milliarden in den letzten zehn Tagen des Monats März verzeichnet, also nach Ankündigung der Übernahme der angeschlagenen Bank Credit Suisse, wie die Bank am Dienstag weiter mitteilte.