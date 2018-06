Die US-Großbank Citigroup plant einem Medienbericht zufolge einen größeren Stellenabbau im Investmentbanking. Dort könnten in den nächsten fünf Jahren im Zuge einer beschleunigten Automatisierung die Hälfte der rund 20.000 Jobs im technischen und operativen Bereich gestrichen werden, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf den Leiter der Sparte, Jamie Forese. Die Stellen könnten durch maschinelle Verarbeitung ersetzt werden. Bei der Bank war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.