10 Jahre Lehman-Pleite „Eine Zeit nah am Abgrund“

Am Abend in der S-Bahn saß mir ein Banker gegenüber. Völlig aufgelöst erzählte er seinem Gesprächspartner über Handy, wie er und seine Kollegen im Frankfurter Lehman-Büro von der Pleite erfahren hatten. Dass er nun Teil der größten Insolvenz aller Zeiten sei. Vermutlich ahnte auch mein aufgebrachter Mitfahrer nicht mal ansatzweise, was nun folgen sollte: eine Zeit nahe am Abgrund. Damals hatten wir in der Redaktion noch keine Smartphones und waren deshalb nicht immer auf dem ganz neuesten Stand. Ich war schon beruhigt, wenn ich morgens der U-Bahn-Station vor dem Verlagsgebäude entstieg und vor der Filiale der Dresdner Bank keine Schlange vor dem Geldautomaten wartete.