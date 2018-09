10 Jahre Lehman-Pleite „Krisenangst machte Horten von Ravioli salonfähig“

Ein Geldmarktfonds werde geschlossen, sagte der Informant. Die Anleger kämen nicht mehr an ihr Geld, sie könnten die Fondsanteile nicht mehr verkaufen. Was das denn jetzt für die Kurse der Geldmarktpapiere bedeute, die im Fonds steckten, fragte ich ihn etwas unkonzentriert. Er lachte verlegen und meinte, die genauen Auswirkungen kenne man auch noch nicht, und man wisse auch nicht, wie lange die Schließung dauern werde.

Viele Überraschungen und eine steile Lernkurve bot die Finanzkrise allen in Frankfurt. Was zuvor als eigentlich ungefährlicher Geldmarktfonds verkauft werden durfte, steckte in Wirklichkeit voller gefährlicher Anleihen, in denen US-Hypothekenkredite verbrieft wurden. Weil niemand mehr diese Papiere kaufen wollte, konnten die Geldmarktfonds das Anlegergeld nicht auszahlen, ein Dutzend musste deshalb schließen, zweistellige Kursverluste für Anleger waren keine Seltenheit. Fonds, die lange Performance-Hitlisten angeführt hatten, traf es besonders hart. Denn sie hatten meist neben den verbrieften Hypothekenkrediten auch noch massiv Bankanleihen im Depot.