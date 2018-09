200 Milliarden Euro EU-Kommission untersucht Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank

Die EU-Kommission will sich im Geldwäsche-Skandal um die dänische Danske Bank einschalten. Sie werde am 2. Oktober mit dem dänischen und dem estnischen Minister sprechen, kündigte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Donnerstag in Brüssel an. „Ich will verstehen, wo die Fehler hauptsächlich passiert sind.“