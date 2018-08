4,9 Milliarden Dollar USA verhängen Rekordstrafe gegen Royal Bank of Scotland

Die Royal Bank of Scotland(RBS) zahlt in den USA wegen Fehlverhaltens im Vorfeld der Finanzkrise eine Rekordstrafe. Das US-Justizministerium und die einst größte Bank der Welt einigten sich endgültig auf einen 4,9 Milliarden Dollar schweren Vergleich, wie das Ministerium mitteile. Die RBS kann den langwierigen Streit um US-Hypothekengeschäfte nun zu den Akten legen und nach langer Durststrecke wieder Dividenden zahlen. An der Börse in London notierte die RBS-Aktie am Mittwoch unverändert.