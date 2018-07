400 Millionen Euro nach Steuern Deutsche Bank überrascht mit starkem Gewinn

Vor allem im Zahlungsverkehr schaut sich Gibbons nach Übernahmen und Beteiligungen um. Der Zahlungsverkehr sei für die Zukunft der Bank „absolut fundamental“. An einem Spitzentag habe das Institut 42 Millionen kleinere Transaktionen im Euro-Raum (Sepa-Transaktionen) abgewickelt. „Stellen Sie sich die Menge an Daten vor, die durch diese Geschäfte entstehen.“ Die Kunden bräuchten diese Daten für ihr Risikomanagement und zur Entwicklung neuer Geschäfte, die Bank könne sie liefern.

Die Transaktionsbank könne trotz des Sanierungskurses des Konzerns in das Geschäft investieren. „Asien wird der wichtigste Wachstumstreiber bleiben, vor allem Indien und China“, sagte Gibbons. „Wir werden in der Region expandieren und in neue Märkte vorstoßen.“