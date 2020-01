5,7 Milliarden Euro Verlust Deutsche-Bank-Chef Sewing mit Umbau zufrieden

Der größte Konzernumbau in der Firmengeschichte hat bei der Deutschen Bank im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die Bilanz gerissen. Nach Steuern schrieb die Deutsche Bank einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro, damit hat sie seit 2015 insgesamt 15 Milliarden Euro verloren. Besonders im Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden lief es nicht rund. Vorstandschef Christian Sewing zeigte sich am Donnerstag dennoch zuversichtlich, dass die Deutsche Bank das Schlimmste hinter sich gelassen hat. „Wir haben einen hohen Verlust für 2019 bekanntgegeben – und trotzdem erleben Sie mich zufrieden und positiv gestimmt“, schrieb der 49-Jährige in einem Brief an die rund 87.600 Mitarbeiter. „Ich blicke sehr zuversichtlich auf 2020 – und darüber hinaus.“ Die Aktien lagen knapp ein halbes Prozent im Minus, waren damit aber besser als der Dax, der mehr als ein Prozent verlor.