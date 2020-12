610 Millionen für Rückstellungen Commerzbank baut 2.300 Stellen ab

Die Commerzbank streicht für ihren Konzernumbau 2.300 Stellen und muss dafür Millionenlasten stemmen. Für den geplanten Jobabbau will das Geldhaus im Schlussquartal Rückstellungen von 610 Millionen Euro verbuchen, teilte die Bank am Montag in Frankfurt mit. Der Schritt werde das Ergebnis im vierten Quartal entsprechend stark belasten. „Damit schaffen wir die Basis für zwingend notwendige künftige Einsparungen“, erklärte Finanzchefin Bettina Orlopp.